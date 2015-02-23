СБУ: За агитацию в соцсетях против мобилизации можно получить до 8 лет

Об этом сообщает Корреспондент.net со ссылкой на ответ СБУ по запросу издания.

Отмечается, что информацию о таком правонарушении следователь СБУ может получить от других лиц или самостоятельного выявить противозаконный пост в интернете.

«В том или другом случае сотрудник СБУ обязан на протяжении 24 часов открыть уголовное производство», - говорится в сообщении.

Читайте такжеРада дала добро на лишение свободы до 5 лет за уклонение от мобилизации

По данным издания, сообщения с антимобилизационым характером квалифицируют по статье 114-1 Уголовного кодекса (препятствование законной деятельности ВС Украины и других воинских формирований в особый период), которая предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Как сообщал УНИАН, первая волна нынешней мобилизации в ряды ВСУ началась 20 января и продлится 90 дней, мобилизации подлежит более 60 тыс. чел.

В целом в 2015 году мобилизация пройдет в три этапа и продлится с января по август. Второй этап начнется ориентировочно в апреле и продлится 60 дней, а третий этап - в июне и также продлится 60 дней.

На протяжении этого года в ВСУ планируется мобилизовать 200 тысяч украинцев.