В Минобороны говорят, что мобилизация проходит по плану

Заместитель министра обороны – руководитель аппарата Петр Мехед заявляет, что мобилизация проходит по плану.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины.

Сегодня во время брифинга Мехед заявил: “В военных комиссариатах продолжается сбор, формирование и отправка мобилизованных в учебные центры Вооруженных Сил Украины в городах Полтава, Житомир, Васильков, пгт Десна и Старичи”.

В учебных центрах мобилизованные военнослужащие проходят 26-дневную профессиональную подготовку. С ними занимаются инструкторы, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях в зоне проведения антитеррористической операции и имеют большой опыт выполнения боевых задач. Более 80% учебного времени отведено практическим занятиям, отметил он.

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«После обучения мобилизованные пройдут 15-дневное боевое слаживание в составе воинских подразделений и только после этого будут отправлены для выполнения задач», – отметил заместитель министра обороны.

Как сообщал УНИАН, первая волна нынешней мобилизации в ряды ВСУ началась 20 января и продлится 90 дней, мобилизации подлежит более 60 тыс. чел.

В целом в 2015 году мобилизация пройдет в три этапа и продлится с января по август. Второй этап начнется ориентировочно в апреле и продлится 60 дней, а третий этап - в июне и также продлится 60 дней.

На протяжении этого года в ВСУ планируется мобилизовать 200 тысяч украинцев.