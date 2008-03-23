Спасатели нашли точное место гибели украинского судна возле Гонконга

Более 130 спасателей задействованы в операции по поиску 18 пропавших моряков с затонувшего у берегов Гонконга украинского судна, сообщает NEWSru.

Водолазы уже обнаружили точное местонахождение судна на дне. Оно затонуло на глубине 35 метров в перевернутом виде после столкновения с сухогрузом из материкового Китая.

У специалистов все еще остается надежда обнаружить моряков живыми в воздушных подушках отсеков корабля. По мнению экспертов, члены экипажа могли быть блокированными в машинном отделении, кабине или каютах.

Как сообщила морская полиция, инцидент произошел в субботу вечером к северу от острова Лантау, в 4 км от международного аэропорта Чек Лап Кок. В условиях тумана сухогруз из материкового Китая столкнулся с зарегистрированным в Украине судном, которое пошло ко дну.

Семь членов экипажа - шесть граждан Украины и одна китаянка - спасены. Им оказана медицинская помощь. Сегодня утром к поисковой операции подключились водолазы.