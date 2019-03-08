The Guardian: В Киеве мачо-алкоголизм создает проблемы

Большие города на планете потребляют большое количество алкоголя из-за культурных, социальных и даже корпоративных причин

Какой самый пьющий город в мире? Это Вильнюс, Москва, Сеул или может Киев? И что статистика потребления алкоголя может рассказать о городе и его культуре?

"Выпивание рассматривается как признак мужественности в Киеве. Люди не понимают, как взрослый мужчина может быть трезвым вечером или на праздники. Они будут удивляться: что с ним не так", - говорит The Guardian киевлянка и журналист Дарья Мещерякова.

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В прошлом году власти столицы Украины запретили магазинам продавать алкогольные напитки с 11 вечера до 10 утра, пытаясь сократить масштабы запоев на всю ночь. Сработает ли это? Мещерякова говорит, что смена поколений может сократить потребление алкоголя в любом случае. Потому что самые большие пьяницы - это мужчины средних лет.

"Молодые люди в Киеве, которые выросли с интернетом, не очень заинтересованы в том, чтобы напиваться", - объясняет она.

Издание добавляет, что постсоветские страны в Восточной Европе среди самых пьющих в мире, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Эксперты организации подсчитали количество потребленного алкоголя в каждой стране мира среди людей от 15 лет. В других уголках планеты страны, такие как Южная Корея, Вьетнам и Португалия разительно контрастируют со своим регионом и пьют значительно больше, чем соседи. Австралия, Канада и Европа в целом тоже имеют значительный уровень потребления алкоголя. Но выявить лидеров-алкоголиков среди стран с помощью имеющихся данных достаточно легко. Впрочем, если говорить об отдельных городах, то ситуация сложнее.

К примеру, Литва - самая пьющая страна в Евросоюзе, согласно данным ВОЗ. В среднем на каждого жителя страны приходится 15 литров чистого алкоголя в год. Это равно 167 бутылкам 12%-го вина. Столица страны - Вильнюс - набирает популярность как туристическое направление и потенциально может превратиться в самый пьющий город мира. Но местные сомневаются в этом.

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"Проблема алкоголизма не такая большая в столице. Она более характерна периферии, где люди без работы и не имеют большого выбора, чем заняться в свободное время", - говорит журналист Зивилле Раскаускайте.

Эту мысль подтверждают данные исследования Литовской конфедерации бизнеса. Эксперты обнаружили, что в сельской местности Литвы проблема с алкоголизмом вдвое больше, чем в городах. Религиозные, культурные, социальные и экономические факторы отличаются в разных регионах стран.

"В США Нью-Йорк и Лос-Анджелес выпивают больше алкоголя чем другие города. И это достаточно ожидаемо", - сказал автор исследования глобального употребления алкоголя с 1980-х годов Макс Грисволд.

"Места, такие как Юта, не очень пьющие. Потому что там большая мормонская община", - пояснил он.

В некоторых городах трудовая культура использует совместное употребление алкоголя как метод укрепления команд. В Сеуле предпочитают напитка под названием соджу. Это рисовый напиток с 20%-м содержанием спирта. Исследования показали, что в среднем южные корейцы выпивают 13,7 рюмок крепких напитков в неделю. И это вдвое больше, чем выпивает, к примеру, стереотипный русский.

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Аналитики ВОЗ обнаружили, что в мире ежегодно от вредного воздействия алкоголя умирает три миллиона человек. В основном это мужчины. И опыт Киева с его мачо-алкоголизмом, кажется, подтверждает это утверждение/ Средняя продолжительность жизни украинских мужчин составляет всего 64 года.