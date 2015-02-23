Из-за курса доллара на рынках Хмельницкого половина мест уже закрыты

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил исполняющий обязанности городского головы, секретарь совета Константин Чернилевский.

“Ситуация плохая. Половина мест на рынках закрыты из-за резкого скачка курса доллара. Незамедлительно нужно стабилизировать экономику. Малый бизнес и, в частности, рынки вяло работают в период галопирующей инфляции. Параллельно стоило бы переходить на импортозамещающие товары. Нужно развивать собственное производство”, - отметил он.

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По его словам, если курс гривни не поднимется, доходы не вырастут, то покупателям нечего будет делать на рынках из-за низкой покупательской способности.

В то же время Чернилевский исключил возможность протестов предпринимателей под городским советом.

“Под мэрией им нечего добиваться — мы не влияем на валютный курс. Городские власти и так идут всегда навстречу. А протестовать предприниматели могут, поскольку психологическое состояние у них достаточно тяжелое”, - считает исполняющий обязанности городского головы.

Справка УНИАН. В Хмельницком насчитывается более 40 рынков, на которых работают около 30 тысяч предпринимателей.