Порошенко подписал указ о введении безвиза для граждан Северной Македонии

Безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию страны вводится на один год.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о временном введении безвизового режима для граждан Республики Северная Македония.

Указ №57/2019 обнародован на сайте главы государства.

"Ввести на период с 16 марта 2019 года по 15 марта 2020 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Республики Северная Македония, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней", - говорится в документе.

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Указ принят с целью развития и практической реализации принципов добрососедского партнерства между Украиной и Республикой Северная Македония, активизации двусторонних контактов во всех сферах взаимоотношений и в подтверждение намерений продолжать сотрудничество по либерализации режима взаимных поездок граждан.

Кабинету министров Украины поручено принять меры, вытекающие из этого указа.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.