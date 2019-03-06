В пятерке фаворитов Евровидения 2019 произошла ротация - прогнозы букмекеров

Тройка лидеров, по прогнозам букмекеров, остается прежней.

Согласно свежим прогнозам букмекеров, победу на Евровидении 2019 прогнозируют представителю России Сергею Лазареву.

Читайте такжеПродажу билетов на "Евровидение" в Израиле приостановили из-за спекуляций

Новые прогнозы появились на международном сайте песенного конкурса. На втором месте оказалась Швеция, на третьем - Италия.

А вот на четвертом месте появился новый фаворит - поп-певица Tamta, представительница Кипра. Таким образом, нашумевшая БДСМ-группа Hatari из Исландии утратила свою позицию.

Как сообщал УНИАН, скандал с продажей билетов на нынешний песенный конкурс Евровидение в Тель-Авиве продолжается. После того, как организаторы решили приостановить продажу билетов, пока проданные билеты обязали вернуть.