В пятерке фаворитов Евровидения 2019 произошла ротация - прогнозы букмекеров
14:49, 06 марта 2019Общество
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Тройка лидеров, по прогнозам букмекеров, остается прежней.
Евровидение 2019 пройдет в Израиле / фото instagram.com/eurovision
Согласно свежим прогнозам букмекеров, победу на Евровидении 2019 прогнозируют представителю России Сергею Лазареву.
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Новые прогнозы появились на международном сайте песенного конкурса. На втором месте оказалась Швеция, на третьем - Италия.
А вот на четвертом месте появился новый фаворит - поп-певица Tamta, представительница Кипра. Таким образом, нашумевшая БДСМ-группа Hatari из Исландии утратила свою позицию.
Как сообщал УНИАН, скандал с продажей билетов на нынешний песенный конкурс Евровидение в Тель-Авиве продолжается. После того, как организаторы решили приостановить продажу билетов, пока проданные билеты обязали вернуть.
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