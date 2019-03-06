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Евровидение 2019: часть проданных билетов на конкурс будет аннулирована

13:54, 06 марта 2019
Мир
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Продажа билетов на "Евровидение" в Израиле приостановили из-за спекуляции / фото RU:Общественное

Скандал с продажей билетов на нынешний песенный конкурс "Евровидение" в Тель-Авиве продолжается. После того, как организаторы решили приостановить продажу билетов, пока проданные билеты обязали вернуть.

Об этом сообщает издание The Times of Israel. Десятки билетов в лучших местах были проданы влиятельным работникам СМИ и представителям спортивного мира, а не общественности, что противоречит инструкции.

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Эти билеты предназначены на финальный концерт на лучших местах в зале,

Как людям будут возвращать деньги пока неизвестно, но Kan заявила, что это только первая стадия расследования.

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Новость в сюжете: Евровидение 2019 в Израиле
Теги: #Евровидение#билеты