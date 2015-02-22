В Украине до сих пор нет налаженной системы киберобороны - советник Порошенко

В Украине на данный момент фактически отсутствует система по обеспечению кибербезопасности страны.

В своей статье на ZN.UA Владимир Горбулин, советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований при президенте Украины, отмечает, что в разной степени к решению задач в указанной сфере причастны многие государственные структуры, ключевыми из которых являются Госспецсвязь, СБУ, МВД. Однако, признает он, "системности в этих процессах все еще мало, а об эффективной координации деятельности говорить трудно".

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Данная тема неоднократно поднималась во властных кругах, но принятие закона, который бы урегулировал эту сферу деятельности, откладывается.

"Следует честно признать, что одна из причин этого — наличие межведомственных разногласий и сложность поиска компромисса между госструктурами. Каждое из учреждений не желает поступаться своими интересами и полномочиями, считая, что именно оно должно стать ключевой структурой", - пишет Горбунов.