Порошенко: В Украине с нетерпением ждут Януковича и готовы к встрече

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал на пресс-конференции в Запорожье, отвечая на вопросы журналистов.

На просьбу прокомментировать заявление Януковича, появившееся в российских СМИ, о желании вернуться в Украину, Порошенко заявил: «Я считаю, что это будет хорошо для Украины. Не уверен, что будет хорошо для него. Мы ждем его с нетерпением. И готовы к встрече. Чем быстрее он вернется в Украину, тем лучше будет для Украины. Пусть возглавит протестное движение. В лучшем случае — в тюрьме».

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