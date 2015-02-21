Порошенко: В Украине с нетерпением ждут Януковича и готовы к встрече
16:10, 21 февраля 2015Политика
16017 0
Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что в Украине с нетерпением ожидают бывшего президента Виктора Януковича, который год назад сбежал в Россию.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал на пресс-конференции в Запорожье, отвечая на вопросы журналистов.
На просьбу прокомментировать заявление Януковича, появившееся в российских СМИ, о желании вернуться в Украину, Порошенко заявил: «Я считаю, что это будет хорошо для Украины. Не уверен, что будет хорошо для него. Мы ждем его с нетерпением. И готовы к встрече. Чем быстрее он вернется в Украину, тем лучше будет для Украины. Пусть возглавит протестное движение. В лучшем случае — в тюрьме».
Читайте такжеВ этот день год назад Янукович капитулировал перед оппозицией (фото, видео)Напомним, сегодня стало известно, что Янукович пообещал вернуться, как только появится возможность
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter