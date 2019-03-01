В Украине вспоминают жертв Корюковской трагедии

Уничтожение около 7 тысяч украинцев в Корюковке на Черниговщине по идеологическим причинам не получило огласки в СССР.

Село Корюковка Черниговской области окружили нацистский карательный отряд рано утром 1 марта 1943 года.

Под предлогом проверки документов людей сгоняли в помещение ресторана, земотдела, театра, клуба, поликлиники, детской консультации, двух школ, на церковный двор.

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Потом людей убивали. Делали это партиями по 50-100 человек. Несмотря на пол и возраст.

Так случилась одна из самых страшных трагедий времен Второй мировой войны. Историки называют ее наиболее масштабным убийством мирных жителей, совершенным нацистами. Убийством, которое по количеству жертв в разы превысило белорусскую Хатынь, чешское Лидице и французский Орадур, но осталось в тени на долгое время.

Уничтожение около 7 тысяч украинцев в Корюковке на Черниговщине по идеологическим причинам не получило огласки в СССР.

Спустя 75 лет о Корюковской трагедии снова заговорили. Верховная Рада в начале февраля 2018 года внесла ее в перечень дат, касательно которых предусмотрены мероприятия на государственном уровне.

Историки продолжают изучение обстоятельств этой трагедии. Именно благодаря им, а также свидетельствам очевидцев мы можем восстановить примерную картину того, что происходило в черниговском селе, ставшем негласным символом зверств нацистов во Вторую мировую.

В течение двух дней, 1-2 марта 1943 года, невинно сложили головы более 7 тысяч Корюковке. Как рассказывают свидетели, 9 марта гитлеровцы еще раз возвращались на пепелище для окончательной «зачистки».

2 марта забитые трупами дома (только в ресторане более 500 тел) начали поджигать, но убийства продолжались.

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Каратели прочесывали село, хватали людей и заживо бросали в горящие дома. Одновременно большие группы людей косили из пулеметов во дворе церкви, на колхозном дворе, в свинарнике. К концу дня 2 марта Корюковка почти полностью сгорела.

Уцелевшие корюковцы скрылись или бежали в лес; часть из них через несколько дней вернулись, в основном пожилые люди. Но 9 марта каратели снова появились. Старых выгнали из домов, завели в сарай, облили керосином и сожгли. Людей затолкали на заводе в печь для обжига кирпича и подожгли.

Как показало расследование и экспертизы областной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков в Корюковке, за два дня оккупанты и их помощники-полицаи зверски уничтожили не менее 6700 человек (5612 тел остались неопознанными).

Судмедэксперты установили, что смерть была причинена «путем расстрела из автомата, расстрела из станкового пулемета, физического насилия тупым оружием с раздроблением костей черепа и позвоночного столба в шейной области... сжиганием живых людей - мужчин, женщин и детей». Из 1300 зданий уцелело десять".

Карательную акцию спровоцировали советские партизаны, которые в ночь на 27 февраля напали на оккупационный гарнизон города. Планировалось освободить из тюрьмы заложников, среди которых была семья командира партизанского взвода, бывшего председателя колхоза. Это он попросил организовать ночную спецоперацию, которая обернулась трагедией для тысяч корюковцев.