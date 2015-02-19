Все Вооруженные Силы Украины едины в защите Родины - Минобороны

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, информация, обнародованная в СМИ, о подписании «Меморандума о создании координационного штаба добровольческого движения» отдельными подразделениями, входящими в Вооруженные Силы Украины, не соответствует действительности. Командиры ряда батальонов, а именно «Айдар», 20-го, 37-го и 40-го батальонов, которые якобы вошли в этот штаб, уже опровергли данную информацию.

В сообщении отмечается, что сегодня на некоторых интернет-ресурсах появилась информация о том, что определенные батальоны, которые выполняют боевые задачи на востоке нашего государства, создают альтернативный «генеральный штаб» и уже подписали соответствующий Меморандум. Командиров этих подразделений возмутила такая явная ложь и они вскоре после этого с помощью социальных сетей начали опровергать опубликованную информацию.

Читайте такжеМинобороны: РФ в Приднестровье и Крыму готовит наемников для "гибридной войны" против Украины

«Это не первый фейк, созданный теми, кто воюет по ту сторону информационной войны с Украиной и направлен на деморализацию личного состава и создания панических настроений в обществе.

Подчеркиваем, что все военные части Вооруженных сил Украины, которые сейчас находятся в зоне проведения антитеррористической операции, подчиняются исключительно Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины», - акцентируется в сообщении.