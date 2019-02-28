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В НОТУ рассказали, будут ли они платить штрафы за отказ от участия в Евровидении-2019

12:07, 28 февраля 2019
Общество
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НОТУ не будет платить штраф Европейскому вещательному союзу за отказ от участия в Евровидении / фото СТБ

Представители НОТУ прокомментировали, предусмотренные для них штрафы за отказ Украины от участия в песенном конкурсе "Евровидение-2019" в Тель-Авиве.

По словам представителей Общественного, во время переговоров с Европейским Вещательным Союзом (EBU), им было сообщено о решении, сообщает ТСН.

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"Штрафов как таковых не предусмотрено правилами. Речь идет не о штрафах, а о возмещении. EBU еще не понесла никаких расходов. Дело Украины проводить Нацотбор", - заявили представители во время пресс-конференции.

Как сообщал УНИАН, НОТУ отказался посылать участника от Украины на Евровидение в Тель-Авив после скандала с Нацотбором.

В этом году в Национальном отборе на Евровидение победила певица MARUV. Однако общественный вещатель (НОТУ) и певица не смогли договориться относительно ее участия в Евровидении 2019. Тогда в НОТУ заявили, что будут вести переговоры с другими финалистами Нацотбора. 26 февраля группа Freedom Jazz, которая заняла второе место на Нацотборе, отказалась представлять Украину на международном песенном конкурсе после предложения НОТУ. 27 февраля, от участия в Евровидении отказалась группа KAZKA.

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Теги: #Евровидение#НОТУ