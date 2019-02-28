"Этой страны не существует": украинка-участница Евровидения от России сделала громкое заявление

Исполнительница выступала на конкурсе в 2009 году с песней "Мамо", заняв 11-е место.

Певица Анастасия Приходько в 2014 году заявляла, что гордится тем, что "представляла Россию на Евровидении".

В 2019 году, после скандала с нацотбором на песенный конкурс, певица объяснила свои слова, передает NEWSONE.

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Певица рассказала, что в Украине у нее не складывалась карьера и она уехала в Россию, где победила на "Фабрике звезд", а потом отправилась на "Евровидение".

"Мне прискорбно от того, что у меня история была связана с Россией. Я понимаю, что происходит сейчас, и когда я увидела своими глазами аннексию Крыма… для меня этой страны не существует. Можно проверить, что я не пересекала границу", - сказала она.

Приходько заявила, что с марта 2014 года не была в России.

Как сообщал УНИАН, Национальная общественная телерадиокомпания Украины на фоне скандалов с нацотбором отказалась от участия в международном песенном конкурсе Евровидение-2019.