Балуха этапируют в Тверскую область

Посольство Украины в РФ еще не было проинформировано о прибытии политзаключенного в место отбывания наказания.

Украинского политзаключенного Владимира Балуха отправили в Тверскую область.

Об этом на своей странице в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

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«Как только что сообщили наши консулы и дипломаты, они получили информацию от РФ - Владимира Балуха оккупанты отправили по этапу из Крыма для дальнейшего отбывания наказания в Тверскую область», - отметила она.

По словам Геращенко, предположительно, Балух еще находится «на этапе», ведь посольство Украины в РФ еще не было проинформировано о прибытии политзаключенного в место отбывания наказания.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

5 июля 2018 года подконтрольный России Раздольненский райсуд приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел, возбужденных за якобы хранение боеприпасов и якобы избиении начальника ИВС.

3 октября так называемый «Верховный суд» в Крыму после рассмотрения апелляции сократил 5-летний срок заключения Балуха до 4 лет и 11 месяцев.

В середине октября Балуха этапировали в Керченскую колонию №2.

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19 ноября адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что сторона защиты подала прошение об условно-досрочном освобождении Балуха, которому на тот момент осталось отбыть наказание 1 год и 4 месяца.

25 января 2019 года подконтрольный Кремлю «суд» в Керчи отказал в удовлетворении ходатайства о условно-досрочном освобождении украинца.

13 февраля Балуха этапировали из керченской колонии в СИЗО Симферополя. После этого его перевезли в СИЗО Краснодара. Российский омбудсмен сообщила, что его везут в одну из колоний РФ для дальнейшего отбывания наказания.

22 февраля стало известно, что Балуха вывезли из следственного изолятора Краснодара в неизвестном направлении.