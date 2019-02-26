США увеличили военное присутствие в Черном море в ответ на агрессию РФ - Порошенко

По словам президента, агрессия Кремля затрагивает не только жизненные интересы Украины, она затрагивает вопросы безопасности ЕС и НАТО в Черном море.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что США увеличили военное присутствие в Черном море в ответ на акт агрессии, совершенный Россией в районе Керченского пролива.

Как говорится на странице главы государства в Facebook, об этом Порошенко сказал во время встречи со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Укрaины Куртом Волкером на борту американского ракетного эсминца USS Donald Cook DDG75, прибывшего вчера в Одессу.

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«Наши американские партнеры увеличили военное присутствие в Черном море в ответ на нашу просьбу. Это важный ответ на неспровоцированное нападение, на акт агрессии против украинских кораблей, который состоялся 25 ноября прошлого года», - отметил он.

По словам президента, агрессия Кремля затрагивает не только жизненные интересы Украины, она затрагивает вопросы безопасности Европейского Союза и НАТО в Черном море.

«Сегодня инвестиции в безопасность Украины со стороны США являются ярким подтверждением инвестиций в безопасность всего региона и всего мира», - резюмировал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». Лефортовский райсуд Москвы продлил аресты захваченным украинским военным до конца апреля.