Тымчук: Боевики задержали на Донбассе сына главы "администрации президента" Южной Осетии

Так называемой «полицией ДНР» задержана группа граждан оккупированной Россией грузинской территории - Южной Осетии.

Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Среди задержанных: Чочиев Сармат Борисович (по предварительным данным - сын главы «администрации президента Республики Южная Осетия» Чочиева Б.Е.), Габараев Азамат Казимирович, Карсанов Яков Иванович, Джиоев Алан Хасайбергович и Козонов Дмитрий Феликсович.

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Все данные граждане принимали участие в боевых действиях на территории Украины на стороне бандформирований так называемой «ДНР».

Причина задержания - неподчинение указаниям руководства боевиков террористической организации «ДНР». Предположительное местонахождение задержанных террористов - одна из баз боевиков в Донецке.