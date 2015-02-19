Тымчук: Боевики задержали на Донбассе сына главы "администрации президента" Южной Осетии

09:52, 19 февраля 2015
Общество
16476 0

Причина задержания - неподчинение указаниям руководства боевиков террористической организации «ДНР».

REUTERS

Так называемой «полицией ДНР» задержана группа граждан оккупированной Россией грузинской территории - Южной Осетии.

Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Среди задержанных:  Чочиев Сармат Борисович (по предварительным данным - сын главы «администрации президента Республики Южная Осетия» Чочиева Б.Е.), Габараев Азамат Казимирович, Карсанов Яков Иванович, Джиоев Алан Хасайбергович и Козонов Дмитрий Феликсович.

Читайте такжеБоевики переправляют тела погибших россиян в Ростов без документов, доставкой занимается ФСБ - Тымчук

Все данные граждане принимали участие в боевых действиях на территории Украины на стороне бандформирований так называемой «ДНР».

Причина задержания - неподчинение указаниям руководства боевиков террористической организации «ДНР». Предположительное местонахождение задержанных террористов - одна из баз боевиков в Донецке.

Допис by Dmitry Tymchuk.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter