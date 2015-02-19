На Луганщине скандал - "гуманитарка" ООН с декабря лежит на складах

Об этом говорится в сюжете ТСН.

За сутки несколько раз был обстрелян поселок Чернухиное, поскольку этот населенный пункт находится в непосредственной близости к Дебальцево.

Также от "Градов" пострадал населенный пункт Новотошковское. Со слов местного спикера АТО, туда залетело около 40 ракет от реактивных "Градов", вдвое больше снарядов легло по позициям наших солдат в районе Бахмутской трассы. На остальной территории, в частых раньше горячих точках - Счастье и Станица Луганская - уже четвертый день шаткое затишье.

Сотрудники Службы безопасности Украины в населенном пункте Рубежное на складах обнаружили более 200 тонн международного гуманитарного груза, который находится на этих складах еще с декабря и до сих пор не был роздан по назначению. Этот груз завозился на территорию Украины в рамках программы ООН.

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Там в основном были продукты питания: консервы, крупы, масло, сахар. Сейчас склады с этим грузом опечатаны, правоохранители пытаются выяснить все детали поступления и назначения груза, потому что в СБУ появилась информация, что эту гуманитарную берегли, чтобы раздавать на предстоящих местных выборах. Впрочем, представители Фонда говорят, что груз должен быть направлен уже за несколько дней людям на оккупированные территории.