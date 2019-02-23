Артисты, гастролировавшие в России, не должны представлять Украину на "Евровидении" – Кириленко

Он убежден, что артисты, которые гастролируют на территории государства-агрессора или не признают территориальной целостности Украины, не могут участвовать в конкурсной части финала национального отбора.

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко считает, что национальный отбор на песенный конкурс «Евровидение-2019» стал частью гибридной войны России против Украины.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Национальный отбор на «Евровидение-2019», к сожалению, уже стал частью гибридной войны России против Украины. В результате участия в отборе артистов, которые гастролируют на территории государства-агрессора или не признают территориальной целостности Украины», - отметил он.

«Поэтому, чтобы ситуация не зашла в тупик, поддерживаю тех, кто считает, что, учитывая негативный общественный резонанс и угрозы информационной безопасности Украины, такие артисты не могут принимать участия в конкурсной части финала национального отбора на «Евровидение-2019», - добавил Кириленко.

Как известно, в общественном движении «Видсич» заявили, что трое из шести финалистов конкурсного отбора «Евровидение-2019» MARUV, YUKO, ANNA MARIA - «откровенные коллаборационисты». На странице движения в Facebook, активисты призвали членов жюри и ведущего конкурса Сергея Притулу перед голосованием «исчерпывающе проинформировать» зрителей о позиции конкурсантов относительно российской агрессии и оккупации украинских территорий. В то же время зрителей просят «не поддерживать коллаборационистов и не голосовать за них».

В свою очередь Кириленко, комментируя позицию активистов, написал: «Общественное движение «Видсич» обнародовало мощную и обоснованную позицию о недопустимости участия в «Евровидении» от Украины «российских» гастролеров всех разновидностей».