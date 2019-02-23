"Ляпают языком": Данилко отреагировал на критику украинского отбора на Евровидение-2019

Он заметил, что не читает появляющиеся в интернете негативные комментарии.

Народный артист Украины Андрей Данилко, наиболее известный как Верка Сердючка, прокомментировал критику в адрес национального отбора на «Евровидение-2019» в Украине.

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Об этом пишут «Факты и комментарии». В адрес критикующих национальный отбор Данилко заметил, что часто украинцам хочется «поляпать» языком.

«Я всегда могу ответить за свою оценку. Есть определенный набор качеств, на который я ориентируюсь», - сказал Данилко.

Он заметил, что не читает появляющиеся в интернете негативные комментарии.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля состоится финал национального отбора на Евровидение 2019, и украинцы узнают кто же будет представлять страну в Израиле.