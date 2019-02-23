Вместо тысяч - десятки человек: в Крыму провалились празднования российского 23 февраля

Зато по улицам Севастополя прошлись казаки и террористы "ДНР".

В оккупированном Крыму провалились празднования российского праздника "Дня защитника отечества". Местное "правительство" ожидало, что на улицы выйдут тысячи людей, однако на улицы вышли лишь десятки людей, преимущественно террористы "ДНР" и российские казаки.

Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", такая ситуация наблюдается, например, в Севастополе.

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"Шествия, к которым традиционно присоединялось большинство горожан, оказались крайне малочисленными и фактически были сорваны", - говорится в сообщении.

Также должны были начаться праздничные мероприятия в честь пятой годовщины так называемой "Русской весны" и пятилетия аннексии Крыма Россией.

Отмечается, что в "администрации" Севастополя это никак не комментируют.

В то же время, Крым.Реалии сообщает, что 23 февраля в Севастополе состоялось шествие казаков и так называемых местных "ополченцев".

Шествие казаков, которые приехали из Крыма, было коротким. Российские "власти" Севастополя разрешили членам казачьих формирований и местным "ополченцам" пройти колонной 100 метров по улице Ленина до площади Нахимова.

Члены запрещенной в Украине организации "Русский блок" раздавали нарукавные повязки с названием организации. На "праздник" пришел бывший руководитель «Русского блока» Геннадий Басов, которому недавно смягчили уголовное наказание. Представители незаконного вооруженного формирования "ДНР" развернули флаг "республики", сфотографировались на его фоне и быстро свернули, сообщает издание.

Как сообщал УНИАН, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал 23 февраля трагическим днем в истории крымскотатарского, ингушского и чеченского народов.