Институт нацпамяти планирует разработать законопроект об "избавлении от имперского наследия"

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович отметил, что специалисты будут изучать опыт других стран по проведению деколонизации.

Институт национальной памяти в этом году планирует разработать законопроект о деколонизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил на пресс-конференции.

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«Что касается деколонизации, избавление от имперского наследия, то проблема в том, что на сегодня нет никаких законодательных инструментов, на которые можно было бы опираться, чтобы провести деколонизацию.

Очень успешный пример деколонизации в виде демонтажа памятника Суворову на территории Киевского военного лицея имени Богуна стал возможным благодаря последовательной, настойчивой и упорной позиции руководителя этого учебного заведения генерала Гордейчука. А что касается нашей работы в этом направлении, то мы попробуем подготовить законопроект на эту тему», - сказал Вятрович.

Он также добавил, что с декоммунизацией было проще, поскольку соответствующее законодательство уже имели и успешно воплотили страны Восточной Европы.

По словам Вятровича, в отношении деколонизации «довольно трудно найти какие-то аналоги, на которые могла бы опираться Украина. Нам нужно начинать изучать этот опыт».