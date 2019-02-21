Международный день родного языка: пройдите тест на знание украинского

Пройдите тест УНИАН, чтобы узнать — насколько хорошо вы знаете украинский.

21 февраля во всем мире отмечается Международный день родного языка.

УНИАН решил привлечь внимание к редко употребляемым украинским словам. Пройдя тест, можно проверить, насколько хорошо вы знаете свой родной язык.

Международный день родного языка был учрежден в 2000 году. О «поддержке языкового и культурного разнообразия и многоязычия» было объявлено на ХХХ сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, проходившей 26 октября — 17 ноября 1999 года в Париже.

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Это праздник отмечается, чтобы привлечь внимание к исчезающим языкам. Некоторыми из них говорят народы, насчитывающие менее 10 тысяч человек. Часто эти языки не передаются следующему поколению и попадают в забвение. Кроме того, много языков, которыми разговаривают менее 100 человек, не задокументированы.