Избивал майдановцев: замначальника Академии Нацгвардии заметили на снимках времен Революции (фото)

Стоит также отметить, что полковник в 2016 году Указом Президента был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Экс-сотрудник внутренних войск, полковник Василий Пилипенко, который в декабре прошлого года был назначен заместителем начальника Национальной академии Нацгвардии Украины по работе с личным составом, замечен на сделанных в период Революции достоинства фотографиях, где видно, как он избивал одного из активистов.

Об этом на своей странице в Facebook написал участник Революции Иван Гранаткин.

"Господин Полковник, как тебе спится, тварь?" - написал Гранаткин.

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Активист опубликовал несколько снимков с Пилипенко в период Майдана и на назначении замначальником Академии Нацгвардии.

Стоит также отметить, что полковник в 2016 году Указом Президента был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

В свою очередь, народный депутат Андрей Билецкий подтвердил, что на фото с лежачим активистом действительно Пилипенко, который наносит удар ногой.

"Сегодня Пилипенко отвечает за работу с личным составом в должности заместителя начальника Национальной академии Национальной гвардии Украины. То есть, отвечает за мировоззрение военнослужащих. Может, даже о Майдане рассказывает", - написал нардеп.

Он также сообщил, что активист, которого бил Пилипенко, является бойцом подразделения специального назначения "Азов" с позывным «Акула». "Самый молодой в Украине командир батальона. Опытный ветеран в свои 25", - отметил он.