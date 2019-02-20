227 судей Майдана продолжают работать и осуществлять правосудие – активисты

Ни один из этих судей не прошел люстрационную проверку.

Лишь 55 из 337 судей, которые принимали решения по делам активистов Революции достоинства, уволены за нарушения и незаконные действия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил активист Автомайдана, адвокат Роман Маселко на презентации справочника о 337 судьях Майдана.

Он отметил, что судьи Майдана - это судьи, которые выносили решения о запрете мирных собраний по всей Украине, о лишении прав на управление авто или штрафах за не остановку (почти все эти решения касались поездок активистов в Межигорье), о заключении под стражу и домашнем аресте активистов, которых задерживали во время акций протеста, и решения о применении админвзысканий за неповиновение правоохранителям или нарушение порядка организации мирных собраний.

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«Большинство таких решений основано на надуманных фактах, сфальсифицированных документах или тех, что не содержали доказательств противоправного поведения участников акций... Мы можем четко сказать, что эти судьи действовали на основании указаний из Администрации Януковича через председателей суда», - заявил Маселко.

По его словам, украинским законодательством предусмотрены правовые инструменты, которые позволяют увольнять и наказывать этих судей, однако из 337 судей Майдана лишь 55 уволены за нарушения и незаконные действия, и почти все они сегодня обжалуют решения об их увольнении.

«Еще 42 судьи спокойно ушли в отставку с сохранением своего статуса и своих прав на пожизненное содержание за бюджетные средства, то есть за наш с вами счет. 7 судей уволились по собственному желанию, 1 – по достижению 65-летнего возраста, 1 - не прошел оценивание, трех не рекомендовали переизбрать, одна судья осталась в «ЛНР»... А остальные 227 судей продолжают работать и осуществлять правосудие», - отметил адвокат.

Он также подчеркнул, что ни один из этих судей не прошел люстрационную проверку. «Кто виноват в том, что сложилась такая ситуация? Как по мне, начинал весь этот процесс и обещал нам изменения президент, говорил, что ни один судья Майдана не избежит наказания, он запускал судебную реформу. Поэтому, прежде всего, ответственность несет президент, а дальше - Высший совет правосудия, который должен был проверить всех этих судей в соответствии с законом. Он же вместо этого сделал все для того, чтобы большинство судей остались на своих должностях. Ну и Высшая квалификационная комиссия, которая также должна проверять судей, и Юрий Луценко также несет персональную ответственность, потому что подписать подозрение судье без генерального прокурора невозможно. Уже есть факты, когда именно Генпрокуратура блокирует такую возможность», - подчеркнул Маселко.