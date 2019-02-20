Гороскоп на 2019 год: астролог назвал знаки Зодиака, которым повезет

Некоторым знакам Зодиака судьба готовит неожиданные сюрпризы и подарки, говорит астролог.

По словам астролога Павла Глобы, в 2019 году некоторым знакам Зодиака судьба готовит неожиданные сюрпризы и подарки.

Для людей, родившихся под знаком Овна, текущий год станет достаточно плодотворным, передает "Главред" прогноз астролога. Причем звезды готовят не только неожиданные перемены, но и подарки. Как подчеркнул астролог, наиболее благоприятный период ожидается летом, когда наступит весьма благоприятный период для Овнов. По его словам, это связано с безусловной поддержкой Юпитера.

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Львам в 2019 году предстоит испытать мощную поддержку Урана, который на протяжении года будет приносить пользу этому знаку Зодиака. Как подчеркнул Павел Глоба, высшие силы приготовили немало позитивных перемен и подарков, однако следует помнить, что в первом полугодии Юпитер будет находиться в критическом положении, поэтому будет важным соблюдать осторожность во всем.

Для Водолеев Уран готовит в течении всего года множество сюрпризов и подарков. Астролог Павел Глоба также прогнозирует, что несмотря на множество перемен, которые готовят звезды этому знаку Зодиака, Водолеи смогут определить приоритетные цели и расширить пространство личной свободы. Особенно успешны и счастливы они будут в июне и июле, пишет godvgodu.ru.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на февраль-2019 и назвал счастливчиков и неудачников месяца. По его словам, главным аусайдером февраля станет Козерог, а больше всего повезет Водолею.