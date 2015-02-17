Президент подписал указ о сроках проведения призывов и увольнения в запас в этом году

Согласно документу, в 2015 году очередные призывы граждан на срочную военную службу пройдут в апреле-мае и октябре-ноябре.

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На срочную военную службу призовут годных по состоянию здоровья к военной службе в мирное время граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Кабинету министров поручено определить численность граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу, а также объемы расходов для проведения очередных призывов в 2015 году.

Кроме этого, указ предусматривает освобождение в апреле – мае 2015 года в запас из Вооруженных сил, других военных формирований Украины, Государственной специальной службы транспорта военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы.