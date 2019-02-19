Самолет американских ВВС провел разведку у берегов Крыма – СМИ
Самолет Военно-воздушных сил США провел разведку в Черном море у берегов Крыма.
Об этом сообщает «Радио Свобода», ссылаясь на российские СМИ.
Радиоразведчики RC-135V с бортовым номером 64-14846 и позывным MITE21 в 08:35 по московскому времени взлетел с авиабазы «Суда-Бей» в Греции. Уже через 10 минут Boeing прибыл в акваторию Черного моря и приступил к разведывательному полету у берегов Крыма. RC-135V курсировал в указанном районе около трех часов.
08:35 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) February 18, 2019
Самолет радиоэлектронной разведки, ВВС США🇺🇸 , #Boeing RC-135V , бортовой номер 64-14846 , позывной #MITE21, взлетел с авиабазы Суда бэй о. Крит🇬🇷.#RC135#USAF#RC135Vpic.twitter.com/WyPjtLXw5n
Как сообщал УНИАН, в январе военно-воздушные силы США направили самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V для патрулирования неподалеку от побережья оккупированного Россией Крымского полуострова и их Черноморского побережья вблизи Новороссийска.
Boeing RC-135 — семейство крупных разведывательных самолетов, используемых ВВС США и Королевскими ВВС Великобритании для сбора, обработки и передачи разведывательной информации, полученной с помощью специального радиотехнического оборудования, установленного на его борту.
За основу самолета взят Boeing C-135 Stratolifter, с использованием оборудования General Dynamics, Lockheed, LTV, E-Systems, и L-3 Communications.
Кроме того, в Черном море находится с визитом ракетный эсминец USS Donald Cook (DDG 75) Военно-морского флота США, который с начала недели находится с визитом в порту Батуми в Грузии.