Разведывательный самолет США начал патрулировать побережье возле оккупированного Крыма

Самолет с позывным REMIT41 начал патрулирование около 9 часов утра по киевскому времени.

Военно-воздушные силы США направили самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V для патрулирования неподалеку от побережья оккупированного Россией Крымского полуострова и Черноморского побережья РФ вблизи Новороссийска.

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Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

Самолет с позывным REMIT41 начал патрулирование около 9 часов утра по киевскому времени.

Базируется Boeing RC-135V на авиабазе Суда-Бей на острове Крит в Греции.

Boeing RC-135 — семейство крупных разведывательных самолетов, используемых ВВС США и Королевскими ВВС Великобритании для сбора, обработки и передачи разведывательной информации, полученной с помощью специального радиотехнического оборудования, установленного на его борту.

За основу самолета взят Boeing C-135 Stratolifter, с использованием оборудования General Dynamics, Lockheed, LTV, E-Systems, и L-3 Communications.

Кроме того, в Черном море находится с визитом ракетный эсминец USS Donald Cook (DDG 75) Военно-морского флота США, который с начала недели находится с визитом в порту Батуми в Грузии.