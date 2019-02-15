Хакеры атаковали сайт Минздрава Украины

В настоящее время работа сайта уже восстановлена.

В Министерстве здравоохранения Украины заявляют об атаке хакеров на свой официальный сайт. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. Читайте такжеСупрун решила не тратить время на судебное заседание по иску "радикала" «Сегодня, 15 февраля, злоумышленники совершили атаку на официальный сайт Министерства здравоохранения. Вследствие несанкционированного вмешательства сайт был недоступен для пользователей», - говорится в сообщении. В ведомстве отмечают, что в настоящее время специалисты обновили функционал сайта, он работает в привычном режиме.

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