Стало известно местонахождение задержанных в Казахстане украинских правозащитников

Украинские дипломаты принимают меры консульской защиты.

Министерство иностранных дел Украины сообщает, что задержанные в Казахстане двое украинских правозащитников Людмила Волошина и Валерий Явтушенко, которые приехали в эту страну с Международной мониторинговой миссией от Итальянской федерации по правам человека, сейчас находятся в миграционной службе.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Задержанные граждане Украины находятся в миграционной службе, принимаются меры консульской защиты", - отметил Кирилич.

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Ранее правозащитная организация "Центр гражданских свобод" сообщила, что в Казахстане задержали двоих украинских правозащитников.

"14 февраля около 17:15 по местному времени в Астане задержали украинку, правозащитницу Людмилу Волошину, которая находится в Казахстане с Международной мониторинговой миссией от Итальянской федерации по правам человека", - говорится в сообщении.

По информации правозащитников, в номер отеля, в котором проживала Волошина, ворвались неизвестные, представившиеся работниками миграционной полиции, но свои документы ей не показали.

"С высокой вероятностью ее задержали работники Комитета национальной безопасности Казахстана. Людмила успела сделать телефонный звонок, который был грубо прерван", - сообщили в организации и добавили, что она не выходит на связь.

Правозащитники связывают задержание Волошиной с делом казахского судьи Малика Кенжалиева, который рассказал ей о том, что его уволили с должности и оказывают давление на него из-за приговора, который был неудобен для властей Казахстана.

Кроме того, в организации отметили, что чуть позже по дороге в украинское консульство в Астане полицейские задержали второго наблюдателя правозащитной миссии Итальянской федерации по правам человека Валерия Явтушенко вместе с его адвокатом Толегеном Шаиковым.