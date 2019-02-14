Бандера как команда "фас": журналисты выяснили, что думают граждане об избиении активистов С14

"Реформаторы нашей полиции купились на внешние атрибуты. Красиво одели, дали новую технику, подняли зарплату. Но не создали службу психологического контроля сотрудников", - считает Ефрем Лукацкий.

После задержания и резонансного избиения сотрудниками полиции активистов С14 на киевском Подоле журналисты выяснили у соотечественников, что они думают об этом инциденте и о реформе полиции в целом.

Соответствующий материал под названием «Полиция с народом?» вышел в журнале «Новое время».

“Полиция должна быть на стороне закона. Хороший он или плохой — это проблема власти. Реформаторы нашей полиции купились на внешние атрибуты. Красиво одели, дали новую технику, подняли зарплату. Но не создали службу психологического контроля сотрудников. Психически неустойчивые полицейские — такая же беда, как и моральные уроды среди чиновников и политиков», - считает фоторепортер, глава представительства Associated Press в Украине Ефрем Лукацкий.

«Мы не можем судить по одному этому инциденту. Думаю, что в целом полиция с народом. Но в то же время, к сожалению, там много людей, дискредитирующих полицию… Думаю, что кто-то просто захотел воспользоваться моментом и оказать политическое давление на главу МВД Арсена Авакова», - сказал генеральный директор группы компаний Агротрейд Всеволод Кожемяко.

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«… до этого силовые структуры по старой традиции не реагировали на подобные общественные возмущения или вообще отвечали более жесткими действиями. А вот нынешняя реакция на инцидент мне видится такой же, как бы на него реагировала полиция западного формата. И в этом я усматриваю положительный момент», - отметил кинорежиссер Владимир Тихий.

«Я выступаю за увольнение Арсена Авакова с 2015 года, когда он максимально саботировал люстрацию в МВД. И сохранил в ведомстве тотальную коррупцию и Беркут, который все наглее набрасывается на граждан. Аваков — реинкарнация ухудшенного Виталия Захарченко (беглый экс-глава МВД времен Виктора Януковича, - ред.)», - ответил народный депутат от «Самопомочи» Егор Соболев.

«Вопиющее беззаконие — штурм отделения. Полиция должна пресекать такие действия в соответствии с законодательством. Другой вопрос — нарушение законодательства полицейскими при исполнении обязанностей», - высказал свое мнение президент торгово-промышленного холдинга UBC Group Игорь Гуменный.

«Нет никакого объяснения — ни юридического, ни логического — действиям полиции, которая ногами бьет лежачих. Какими бы ни были поступки последних до этого. Они уже лежат и не представляют никакой угрозы. Поэтому бить их ногами с криками о Бандере — это не только превышение полномочий, это противоречит здравому смыслу. У Авакова и не было цели реформировать национальную полицию», - считает глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

«Реформа полиции, к сожалению, не завершена… Авторитет полицейского упал ниже плинтуса. Зато поднялся градус ненависти со всех сторон», - заявила Зоя Казанжи, консультант по коммуникациям агентства E’COMM.

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«Это ведь не первый случай. Система мало в чем изменилась именно сверху. Потому что ключевые руководители не прошли люстрацию. Поэтому там есть много идейных врагов. У нас не произошло идеологической перезагрузки. И получается, что люди, для которых слова “Бандера” или “Майдан” равнозначны команде “фас”, поступить по-другому не могут, для них это естественно», - отметил глава общественной организации Центр UA Олег Рыбачук.

«Разочарование новой полицией — явление закономерное не только потому, что полиция бьет активистов. А те, кто за активистов, уверены на все сто, что активисты настоящие?» - задался вопросом писатель и киносценарист Андрей Кокотюха.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 9 февраля, полиция задержала несколько участников акции "Кто заказал Катю Гандзюк?". Акцию планировали провести во время встречи Юлии Тимошенко с избирателями на Контрактовой площади в Киеве. Задержанных отпустили, однако конфискованные вещи не вернули.

С группой поддержки они пошли в Подольский райотдел полиции требовать, чтобы им отдали конфискованное. По версии активистов, это были медикаменты и газовые баллончики. Однако в полиции заявили, что у задержанных изъяли газовые баллончики и травматическое оружие.

По данным полиции, протестующие якобы пытались штурмовать отделение. На размещенном видео конфликта четко видно, как полицейские бьют лежачих и слышно, как один из них кричит «ложись, бандера!».

Уже вечером всех задержанных активистов отпустили. Государственное Бюро расследований открыло производство по поводу превышения полицейскими служебных полномочий.

На следующий день, 10 февраля, начальник киевской полиции Андрей Крищенко извинился за слова своего подчиненного.

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