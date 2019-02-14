День компьютерщика: история праздника, лучшие подарки и поздравления

Первый компьютер по имени Эник создали 14 февраля 1946 года.

Мало кто знает, но 14 февраля в мире отмечают не только День всех влюбленных, но и День компьютерщика. Еще четверть века назад о персональном компьютере мы могли только мечтать, однако сейчас технологический прогресс вошел в жизнь практически каждого человека на Земле. Без модных гаджетов и ноутбуков представить себе жизнь просто невозможно, не говоря уже о компьютерах, которые есть практически в каждом доме и офисе. Работа, общение, личная жизнь и хобби - все это хранится в компьютере.

УНИАН предлагает вспомнить, как появился самый первый компьютер и почему День компьютерщика празднуют в День всех влюбленных, а также традиции праздника и интересные факты о компьютерах и программистах. Кроме того, мы подскажем, что подарить своей любимой или любимому компьютерщику и как его интересно поздравить.

История праздника Дня компьютерщика

Профессия компьютерщика на сегодняшний день является одной из самых распространенных в мире. Жизнь без профессионалов, которые смогли бы обслуживать, ремонтировать или настраивать компьютеры, сейчас сложно представить.

Первый в мире компьютер был профинансирован и создан американской армией для вычислений баллистических таблиц, использовавшихся в авиации и артиллерии. Имя первого компьютера, созданного 14 февраля 1946 года, было Эник, и его по праву можно назвать родителем современных компьютеров. Он обладал двоичной системой и рассчитывал достаточно сложные на то время задачи. Аппарат успешно функционировал до 2 октября 1955 года, а потом был разобран.

Сегодня, когда специальность является востребованной, а компьютерщиками стали называть себя даже те, кто хоть немного разбирается в них, праздник получил широкую огласку и отмечается во всем мире.

Традиции праздника Дня компьютерщика

Единой концепции праздника нет до сих пор. Чаще всего небольшие фирмы, связанные с техническими или информационными вопросами по компьютерной технике, устраивают корпоративы. Компьютерщики собираются вместе и за «сладким столом» обсуждают любимую работу. В больших корпорациях для сотрудников в преддверии праздника устраиваются тематические семинары, приглашаются профессионалы своего дела, которые рассказывают о новых технологиях или методах работы. На таких конференциях и лекциях некоторые могут вдохновиться новыми идеями или тем, как можно построить свою карьеру, добиться высот, занимаясь свои любимым делом. Для многих сотрудников это действительно становится серьезным стимулом жизни.

Что подарить компьютерщику

Естественно, первое, что приходит в голову при выборе подарка человеку, занимающемуся компьютерами, это предметы, связанные с его профессиональной деятельностью. Однако, такие подарки следует подбирать лучше в обществе человека, который разбирается в компьютерной технике.

Также можно подобрать что-то юмористическое, связанное с компьютерной тематикой. Разные оригинальные подарки сейчас не трудно найти в интернете или просто поискать по тематическим магазинам. Это может быть чашка, фирменный блокнот или же подушка в форме компьютерной мышки.

Впрочем, не стоит забывать о том, что самый лучший профессионал в компьютерах – это, в первую очередь, личность. Возможно, девушке, которая ежедневно занимается программированием на компьютере, нужна стильная сумка, а не новая мышка, а молодому человеку, к примеру, красивая рубашка.

Кроме этого, существует масса приспособлений, которые помогают расслабиться за компьютером. Все прекрасно знают, что сидячая многочасовая работа очень негативно сказывается на здоровье. Поэтому подарить можно даже гамак для ног, который легко монтируется под столом, и ноги во время рабочего процесса просто отдыхают. Также это может быть какой-то массажер для спины или шеи.

Интересные факты о мире компьютеров

- В 1982 году, по версии американского журнала Time, компьютер стал «человеком года».

- У специалистов компьютерной сферы несколько профессиональных праздников в году. Так, 13 сентября отмечается День программиста, в последнюю пятницу июля – День системного администратора, 9 сентября – День тестировщика.

- В США в 1984-1999 гг. было продано персональных компьютеров больше, чем автомобилей.

- Символ @ в Украине называют собачкой, во многих других странах - улиткой или обезьянкой.

- В Великобритании в 2006-2013 гг. вышел телесериал «Компьютерщики» о проделки трех специалистов службы поддержки информационных технологий.

- В 1998 году в Китае двух хакеров, которые взломали компьютерную систему банка и своровали 31 тысячу долларов, приговорили к смертной казни.

Лучшие поздравления с Днем компьютерщика в стихах

Кто программу вмиг напишет

И компьютер нам почистит,

«Винду» переустановит,

Сайт красиво обустроит.

Без тебя мы как без рук,

Для компьютера ты друг.

Поздравляем мы тебя

С днем компьютерщика!

***

Программы пусть не виснут,

Пусть комп не тормозит,

Мозги пускай не киснут

И вирус не дерзит.

Пусть льет в твое окошко

Поток тепла и света,

Отпустит на немножко

Пусть паутина нэта.

Милы пусть будут люди,

Блестящи все дела,

А зрение пусть будет

Острей, чем у орла.

***

Если комп мой поломался,

Сразу страх меня пробил,

Но компьютерщик примчался

И все мигом починил.

Ты, конечно, чудный мастер

И с компьютером на ты,

Долгих лет желаю, счастья,

Мастерства и доброты!

***

Плотно в жизнь нашу вошли

Компьютеры, программы.

Все уж в теме — от ребенка

До солидной дамы.

Поздравляем! Ведь ваш ум

Вверг нас в этот супер БУМ!

Все идеи воплотить вам,

Кругленьких в кармане сумм!

Лучшие поздравления с Днем компьютерщика в прозе

Дорогой наш компьютерный ас, поздравляем тебя с твоим профессиональным праздником! Мы желаем тебе надежной техники, которая никогда не подводит, новых технологий, благодаря которым твоя жизнь станет еще интереснее, и, конечно, благодарных пользователей, которым ты помогаешь каждый день!

***

Вот и нагрянул день компьютерщика! Поздравляю всех умельцев и знатоков с праздником! Желаю тихой работы вентилятора, послушных системников, запас витой пары, нужных программ и должной научно-технической базы для реализации любых идей! Будьте здоровы, усидчивы, давайте отдых глазам и шевелите конечностями. Ни вируса, ни ошибки в системе!

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Поздравляю с Днём компьютерщика, с праздником высокого ума и креатива в идеях. Желаю быть с любой компьютерной машиной на «ты», постоянно стремиться к высоким целям и своим идеалам, удачно исправлять любую неполадку и лично создавать что-то новое и полезное для компьютерного мира.