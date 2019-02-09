На встрече с Порошенко активисту порвали плакат и не дали спросить о заказчиках убийства Гандзюк (фото)

Активисты утверждают, что двое охранников Порошенко держали его за плечи и не давали встать с места и поднять плакат.

Охранники президента напали на активиста инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Об этом сообщается на странице инициативы в Facebook.

"Активисту, который пришел на встречу с Петром Порошенко и не дали задать вопрос президенту: когда двое заказчиков убийства Екатерины - Андрей Гордеев и Евгений Рищук - будут сняты с их должностей?",- сказано в сообщении.

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Активисты утверждают, что двое охранников Порошенко держали его за плечи и не давали встать с места и поднять плакат. Требование показать свои документы проигнорировали, а когда активист попытался сфотографировать провокаторов, забрали телефон. Плакат, который он держал, порвали.

"Такова свобода слова в Украине. Перед выборами, когда кандидаты больше всего переживают за свои рейтинги и репутацию",- добавляют они.

Напомним, сегодня состоялся всеукраинский общественный форум «Открытый диалог» в киевском "Дворце спорта", на котором Порошенко объявил об официальном начале своей предвыборной кампании.

Справка УНИАН. 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный плеснул серной кислотой в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре. 4 ноября она умерла.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под стражей содержатся Сергей Торбин и Никита Грабчук, остальным - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову - суд избрал меры пресечения в виде круглосуточных домашних арестов.

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5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления Торбин якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

12 ноября суд арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.

4 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что по делу об убийстве общественной активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, который известен в криминальном мире по прозвищу Москаль-младший. Генпрокурор добавил, что Левин досрочно вышел из тюрьмы по «закону Савченко».

21 января 2019 года в Службе безопасности Украины заявили, что Левин был объявлен в международный розыск еще 10 декабря 2018 года.

28 января на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений о нападениях на Гандзюк и других общественных активистов отец убитой активистки Виктор Гандзюк заявил, что в Генпрокуратуре, МВД и СБУ знают заказчиков убийства его дочери.

«Сейчас официально объявлен в розыск организатора убийства, криминальный авторитет Москаленко, который пошел на это убийство не просто так, который пошел на это убийство не с улицы. Он пошел на это из здания Херсонской областной государственной администрации, где тесно сотрудничал с конкретными людьми, для которых выполнял конкретные задачи», - добавил отец Гандзюк.