"Украина – самостоятельное явление": что Сергей Юрский говорил об Украине

Актер Сергей Юрский выступал на стороне Украины в российско-украинской войне.

Советский актер Сергей Юрский, который скончался 8 февраля, выступал на стороне Украины в российско-украинской войне.

Предлагаем вспомнить главные цитаты известного актера.

Об Украине и украинском языке

«Я побывал в Украине очень давно, очень давно, и для меня Украина - это самостоятельное явление. И, конечно, опасно в Харькове эти слова говорить, но я полагаю, что довольно мучительное возрождение украинского языка - это благо».

Об отношении России к Украине

"Это чудовищная невежливость, это чудовищное нарушение не только правил приличия, но и того, что создает некоторый баланс в мире. Можно помогать, можно вести переговоры, можно сострадать, не соглашаться, спорить, но нельзя в такой тональности кричать на всю нашу гигантскую страну, в которой подобное находит отклик. Это какое-то неожиданное и ужасное проявление национального бескультурья".

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"Это другая нация – дружественная, исторически связанная с Россией, но другая. Сейчас Украина – это другая страна. А говорят о ней в такой тональности, как по ночам в телевизионных передачах Мамонтова или Соловьева: "хотим – разгоним, хотим – защитим, а русский язык там должен быть!" Ребята – это не ваше дело. Это как если бы французы сказали: "Какие бельгийцы? Они же говорят на французском языке. Нет такой страны Бельгия; они говорят по-французски, только с каким-то странным акцентом. Нету ее, и всё".

О военных действиях в Украине

"Ежедневно, и все более прихожу в недоумение и перестаю понимать что либо. Меня это волнует бесконечно. Ощущение ужаса у меня не проходящее вот уже несколько месяцев. То, что происходит, вызывает у меня не только чувство тревоги, а ужаса и мрака".

О Крыме

"С Крымом у меня связано больше 30 лет, и я никогда не ощущал себя там чужим. Наладится ли там жизнь? Тревожно говорить. Ведь уже сейчас туда не едут на отдых, а крымчане жили в большинстве своем с обслуживания туристов. А если говорить о самой территории... Древние греки могли бы дать право нынешним грекам заявить, что исконные земли Греции распространяются на полмира. Но тут бы турки начали говорить, что у них была Османская империя, и эти земли принадлежат им. Сейчас толерантность раздражает многих".

Как сообщал УНИАН, сегодня в Москве умер звезда фильма «Любовь и голуби» и «Золотой теленок» Сергей Юрский.