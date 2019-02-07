В Одессе полиция проверяет информации о слежке за журналисткой

Маденс не исключает, что может иметь место попытка давления и запугивания.

В Одессе полиция сегодня начала проверку информации о слежке неизвестными за журналисткой Екатериной Маденс.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сообщение о слежке обнаружено во время мониторинга сети интернет. Заявлений по этому поводу в полицию не поступало, но сейчас данные зарегистрированы в установленном законом порядке.

«Продолжается проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение», - заявили в отделе коммуникации.

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Как сообщила сама журналистка, около месяца каждое утро и вечер возле подъезда дома, в котором она проживает, ее «встречают мужчины в шляпах», которые наблюдают, когда и куда она выходит и возвращается. «Это происходит абсолютно каждый день. Однажды утром меня вообще ждал мужчина в балаклаве. Пришлось подождать, пока кто-то из соседей не выйдет на работу, потому что моего мужа не было дома. С того дня я перестала выходить из дома без его сопровождения», - утверждает Маденс.

По ее словам, «слежка» началась через несколько дней после того, она в Facebook разместила два сообщения, критикующие проект «Догтаун» - обустройство в парковой зоне мемориала 411-й батареи «городка для собак», а также депутата Одесского горсовета Ирину Куценко (фракция «Доверяй делам»), которая лоббирует данный проект.

«Когда я написала те два поста, на меня «наехал» какой-то «помощник депутата», у которого среди фото есть селфи с логотипом партии «Доверяй делам». Тогда я не обратила особого внимания на его угрозы, но когда стало страшно выходить из дома без сопровождения, начала выяснять, кто тот человек», - заявила Маденс.

Она не исключает, что может иметь место попытка давления и запугивания.