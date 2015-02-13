В результате обстрела боевиками Луганска погибли 3 мирных жителя

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Луганского городского совета. В сообщении отмечается, что под артиллерийский обстрел попали кварталы Гагарина, Волкова, Восточный, Дзержинского. Повреждены детский сад, котельная школы, пожарная часть и гаражный кооператив.

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"Имели место аварии и повреждения на отдельных участках системы жизнеобеспечения города, связанные с ведением боевых действий", - добавили в горсовете.

Как сообщал УНИАН, вечером 12 февраля восточная часть Луганска, оккупированного боевиками "ЛНР", подверглась мощному обстрелу.