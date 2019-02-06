Луценко анонсирует в ближайшее время процессуальные действия в отношении заказчика убийства Гандзюк

По словам генпрокурора, следствие стало еще тверже убеждено в основной версии насчет заказчика этого убийства.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко анонсирует в ближайшее время процессуальные действия в отношении заказчика убийства управляющей делами Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сообщил после заседания парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности в Киеве.

«У нас была и сейчас мы еще тверды в своем убеждении по поводу основной версии о заказчике этого убийства. В ближайшее время будут проведены соответствующие процессуальные действия», - заявил он.

При этом он призвал, в том числе народных депутаты, не предупреждать вероятных фигурантов о возможных действиях правоохранительных органов.

Справка УНИАН. 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре. 4 ноября она умерла.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова – из-за отсутствия в его действиях состава преступления. Под стражей находятся Сергей Торбин и Никита Грабчук, остальным - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову - суд избрал меру пресечения в виде круглосуточных домашних арестов.

5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления Торбину якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

12 ноября суд арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.

4 декабря Луценко заявил, что в деле об убийстве активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, известному в криминальном мире по прозвищу Москаль-младший. По словам Луценко, Левин досрочно вышел из тюрьмы по «закону Савченко».

21 января 2019 года в СБУ заявили, что Левин был объявлен в международный розыск еще 10 декабря 2018 года.

28 января на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения расследования сведений о нападениях на Гандзюк и других общественных активистов отец убитой активистки Виктор Гандзюк заявил, что в Генпрокуратуре, МВД и СБУ знают заказчиков убийства его дочери.

«Сейчас официально объявлен в розыск организатор убийства, криминальный авторитет Москаленко, который пошел на это убийство не просто так, который пошел на это убийство не с улицы. Он пошел на это из здания Херсонской областной государственной администрации, где тесно сотрудничал с конкретными людьми, для которых выполнял конкретные задачи», - добавил отец Гандзюк.