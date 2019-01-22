"Она же своя... - Похер": организатор убийства Гандзюк Торбин знал, что она помогала его батальону - отец активистки

Гандзюк была знакома с предполагаемым организатором убийства Сергеем Торбиным.

Екатерина Гандзюк помогала 5-му батальону УДА, в котором служили ее будущие убийцы.

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Об этом написал отец активистки Виктор Гандзюк на своей странице в соцсети. По его словам, дочь "занималась сбором денег для протеза Владимиру Васяновичу, на котором он пошел убивать Катю".

Кроме того, он сообщил, что Гандзюк была знакома с предполагаемым организатором убийства Сергеем Торбиным (боевой позывной Опер), с которым она "встречалась в Херсоне, помогала в делах АТОшных, и успешно, и не раз".

"Затем, на суде, исполнители врали, будто думали, что убивают пророссийскую чиновницу... Правда, не за идею, за деньги... А Опер заявил в перемешку с матом, что его просто оклеветали, и он впервые слышит о...

Знаю, за несколько дней до нападения был телефонный разговор между одним из исполнителей и Опером:

Исполнитель: Опер, она же своя...

Опер: Похер...", - написал Виктор Гандзюк.

Как сообщали в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

Как сообщал УНИАН, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.