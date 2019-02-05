"Переборщила": новое фото Ани Лорак ужаснуло сеть
17:43, 05 февраля 2019Общество
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Исполнительницу часто критикуют за странные селфи с губами "уточкой".
Лорак удивила сеть новым снимком / фото instagram.com/stories/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак стала очень активной в сети после развода с мужем Муратом.
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Так, очередным снимком артистка поделилась на своей странице в Instagram в Stories. На нем она позирует в авто в непривычном образе - с собранными гладко зачесанными волосами.
В кадре она появилась, складывая губы "уточкой". На фото видно, что Ани Лорак переборщила с тоном для лица.
фото instagram.com/stories/anilorak
Как сообщалось, 31 января певица Ани Лорак официально развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.
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