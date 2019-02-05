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"Переборщила": новое фото Ани Лорак ужаснуло сеть

17:43, 05 февраля 2019
Общество
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Лорак удивила сеть новым снимком / фото instagram.com/stories/anilorak

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Так, очередным снимком артистка поделилась на своей странице в Instagram в Stories. На нем она позирует в авто в непривычном образе - с собранными гладко зачесанными волосами.

В кадре она появилась, складывая губы "уточкой". На фото видно, что Ани Лорак переборщила с тоном для лица. 

фото instagram.com/stories/anilorak

Как сообщалось, 31 января певица Ани Лорак официально развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

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Теги: #фото#Ани Лорак