Апелляционный суд попросит СБУ, МВД и ГПУ снять гриф секретности с материалов дела Пукача

Апелляционный суд Киева принял решение обратиться к руководителям СБУ, МВД и Генпрокуратуры о пересмотре или снятии грифа секретности с материалов-носителей, которые содержатся в деле экс-генерала МВД Алексея Пукача, осужденного к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня огласил председатель коллегии Апелляционного суда Киева Степан Гладий.

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«Коллегия судей считает необходимым обратиться к председателю СБУ, министру внутренних дел Украины, генеральному прокурору по поводу пересмотра или снятия грифа секретности с материалов-носителей, которые содержатся в деле Пукача», - отмечается в постановлении.

Также суд решил предоставить экспертам по государственной тайне, которые будут проводить эту работу, помещение в здании апелляционного суда.

Учитывая принятое решение, суд объявил перерыв в рассмотрении дела до 11.00 17 марта.

В свою очередь эксперты по вопросам государственной тайны МВД, Генпрокуратуры, СБУ сегодня в ходе судебного заседания объяснили, что не видят особых препятствий для того, чтобы изучить материалы дела Пукача на предмет наличия в них секретных данных.

В частности, начальник режимно-секретного управления МВД Украины Ольга Буткевич отметила, что “в настоящее время секретные материалы находятся в материалах дела, поэтому в случае обращения суда мы готовы пересмотреть”.

В то же время Буткевич отметила, что каждое ведомство должно пересмотреть те материалы, на которые оно налагало гриф секретности, чтобы сделать невозможным утечку секретной информации, которой владеет другое ведомство. По словам Буткевич, месячного срока для изучения этих материалов будет достаточно.

Представитель Генпрокуратуры Андрей Ткачук отметил, что эксперты готовы начать работу как только Генпрокуратура получит от суда соответствующий документ. Ткачук объяснил, что снять гриф секретности или уменьшить уровень секретности материалов можно в случае окончания срока, на который были засекречены материалы, утраты на данный момент актуальности информации, к которой ранее был ограничен доступ, изменения нормативно-правовой базы и т.п.

Отвечая на вопрос, почему Генпрокуратура раньше засекретила материалы дела Пукача, Ткачук сказал, что в то время это было сделано в целях безопасности.

В свою очередь, начальник отдела “К” СБУ Павел Романько заверил, что СБУ готова всячески содействовать рассекречиванию материалов дела, тем более, что касается СБУ, таких материалов по делу немного.

Как сообщалось, в начале 2013 года Печерский райсуд Киева признал бывшего руководителя Департамента разведки и внешнего наблюдения МВД Украины Пукача виновным в убийстве Гонгадзе и осудил его к пожизненному заключению. Через год суд начал в закрытом режиме рассматривать апелляцию на приговор.

В конце прошлого года СБУ, МВД и Генпрокуратура выступили за открытое рассмотрение дела.

6 февраля Апелляционный суд Киева принял решение проводить в открытом режиме судебное заседание по рассмотрению дела на приговор Пукачу.

В то же время, по словам судьи Степана Гладия, несмотря на заявления силовых структур о рассекречивании материалов дела, никаких документов по этому поводу в коллегию судей не поступало. Он объяснил, что у коллегии судей Апелляционного суда Киева, которые рассматривают это дело, нет предусмотренных законом полномочий рассекретить материалы этого уголовного дела, а соответственно, они не смогут объявить судебный процесс полностью открытым.

Ранее УНИАН сообщал, что суд по делу Пукача решил созвать экспертов для определения уровня секретности документов.