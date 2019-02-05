Сотрудничать с ОУН женщина начала во время учебы во Львовском мединституте в 1945-1949 гг.

Во Львове умерла член ОУН Ярослава Мельничук (Полюга).

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

«Сегодня на 90 году жизни отошла в вечность член ОУН, львовянка Ярослава Мельничук (Полюга). Община Львова выражает соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении.

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В Храме Святой Троицы УГКЦ (вул. Тершаковцев, 11а) сегодня, 5 февраля, в 13.00 состоится чин похорон, а в 13.40 - выезд на Лычаковское кладбище, где состоится чин погребення.

Ярослава Мельничук (Полюга) родилась 17 июля 1929 года во Львове. Сотрудничать с ОУН начала во время учебы во Львовском мединституте в 1945-1949 гг. Первый арест — в 1948 году. Тогда же, за неимением доказательств вины, была уволена. Вторично арестована в 1949 году. На протяжении 6 месяцев находилась под следствием в тюрьме «на Лонцкого». Без суда была этапирована на спецпоселение в тайгу Якутской АССР. Выполняла каторжные работы. Со временем ей удалось устроиться на работу лаборанткой в районную больницу и получить разрешение на продолжение обучения. 1956 г. получила диплом и вернулась во Львов, где после возвращения и до выхода на пенсию работала врачом.