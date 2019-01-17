Нардепа Шухевича забрала "скорая" во время заседания Рады

Сейчас его состояние уже стабилизировалось.

Народному депутату от Радикальной партии Юрию Шухевичу во время заседания парламента стало плохо.

Об этом сообщил депутат от Радикальной партии Дмитрий Линько.

«У него упало давление. Его помощник сейчас вместе с ним, и говорит, что уже лучше. Врачи оказали необходимую помощь, он в больнице», - сказал Линько и добавил, что состояние Шухевича удовлетворительное.

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Депутат уточнил, что плохо Шухевичу стало в сессионном зале. «Но он самостоятельно покинул зал Верховной Рады, и поехал на скорой в больницу», - сообщил представитель фракции.

Справка. Юрий-Богдан Шухевич - член Украинской Хельсинкской Группы, политический заключенный, сын Героя Украины Романа Шухевича. Юрию Шухевичу 85 лет.