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Нардепа Шухевича забрала "скорая" во время заседания Рады

12:08, 17 января 2019
Политика
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 Шухевичу стало плохо / фото УНИАН

Об этом сообщил депутат от Радикальной партии Дмитрий Линько.

«У него упало давление. Его помощник сейчас вместе с ним, и говорит, что уже лучше. Врачи оказали необходимую помощь, он в больнице», - сказал Линько и добавил, что состояние Шухевича удовлетворительное.

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Депутат уточнил, что плохо Шухевичу стало в сессионном зале. «Но он самостоятельно покинул зал Верховной Рады, и поехал на скорой в больницу», - сообщил представитель фракции.

Справка. Юрий-Богдан Шухевич - член Украинской Хельсинкской Группы, политический заключенный, сын Героя Украины Романа Шухевича. Юрию Шухевичу 85 лет.

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Теги: #нардеп#скорая помощь#Шухевич