"Без трусов?": Лобода "взорвала" сеть откровенным фото
18:43, 04 февраля 2019Общество
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Артистка порадовала поклонников новым горячим фото.
Лобода восхитила сеть новым фото / фото instagram.com/lobodaofficial
Опальную украинскую певицу Светлану Лободу одни расхвалили, а другие - раскритиковали в сети из-за откровенного наряда, под которым якобы не было нижнего белья.
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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Многие ее подписчики поинтересовались, есть ли на певице белье.
"Бомба", "Красиво", "А где белье?", "Пошлость", "Без трусов, что ли?", "О, какая красавица", "Сочная", "Офигенная", - пишут в комментариях под фото.
Ранее российская певица Лолита Милявская, которой запрещен въезд в Украину, грязно выругалась после концерта Светланы Лободы в Москве.
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