"Без трусов?": Лобода "взорвала" сеть откровенным фото

Артистка порадовала поклонников новым горячим фото.

Опальную украинскую певицу Светлану Лободу одни расхвалили, а другие - раскритиковали в сети из-за откровенного наряда, под которым якобы не было нижнего белья.

Читайте такжеМуж Пугачевой готовит "Подарок для Аллы" в честь ее 70-летия (фото)

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Многие ее подписчики поинтересовались, есть ли на певице белье.

"Бомба", "Красиво", "А где белье?", "Пошлость", "Без трусов, что ли?", "О, какая красавица", "Сочная", "Офигенная", - пишут в комментариях под фото.

Ранее российская певица Лолита Милявская, которой запрещен въезд в Украину, грязно выругалась после концерта Светланы Лободы в Москве.