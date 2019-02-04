"Реакция фанатов была ошеломляющей!": солист группы OOMPH! рассказал, зачем возвращается в Киев

У группы с Украиной особые отношения. Здесь они выступают далеко не в первый раз.

Одна из самых популярных немецких групп Oomph! отпразднует свое 30-летие в Киеве и по этому поводу группа везет в Украину свое уникальное шоу с симфоническим оркестром. Солист группы Деро Гои рассказал, почему он хочет в очередной раз вернуться в Украину.

Об этом он рассказал в интервью немецкому журналу Szene38.

"В феврале у нас концерт в Киеве с симфоническим оркестром. В прошлом году мы имели удовольствие играть в Москве и Питере. Это были незабываемые мурашки по коже. Когда ты с 50-ю музыкантами симфонического оркестра играешь вместе - это был уникальный опыт. Кроме того, реакция фанатов была настолько ошеломляющей, что мы решили устроить третий концерт в столице Украины", - рассказал Гои.

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У группы с Украиной особые отношения. Здесь они выступают далеко не в первый раз, но впервые - в таком формате. Уникальность шоу состоит в том, что песни получат новые аранжировки, в исполнении большого симфонического оркестра.

К слову, Oomph! в этом месяце выпустили новый студийный альбом Ritual. Группа на нем стала еще мрачнее и жестче, а традиционный для Oomph! соседствует с гроулингом. Как рассказывают участники группы, они не любят повторяться и решили воплотить в музыку те изменения, которые произошли в них самих.

Это что-то совершенно новое для группы - залезть в машину времени и вернуться в середину девяностых. Взять те эмоции, которые мы испытывали тогда и совместить эмоциональный статус кво, который есть сейчас. Тот факт, что мы никогда не работали таким образом, сделал процесс создания альбома более свежим и ярким, чем прежде... Поэтому альбом стал своего рода эмоциональным гибридом старых и нынешних чувств, что делает его таким уникальным", - отмечает музыкант.

"Мы как бы антагонисты, против немецкой поп- , эстрадной- , народной музыки, которая отупляет. Мы, те, кто хотят восстановить в этой индустрии важный художественный баланс...", - описывает Гои свою музыку.

Как сообщал УНИАН, концерт Oomph! пройдет в Киеве в Октябрьском дворце, начало в 19:00.