"Ужас!": под фото Пугачевой и Галкина в Instagram разгорелись жаркие споры
Российский комик Максим Галкин удивил поклонников новым фото с женой Аллой Пугачевой.
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Так, на своей странице в Instagram супруг Примадонны опубликовал снимок, где супруги обнимаются. "Всем желаем хорошего настроения!", - лаконично подписал кадр юморист.
Под этим фото разгорелись жаркие споры: одни пользователи сети считают, что звёздные супруги выглядят, как "внук и бабушка". "Старуха и юнец", "Ужас, внучек бабушку обнимает", "Внук с бабушкой", - пишут в комментариях.
Другие же, напротив, не скупятся на комплименты: мол, с годами Пугачева выглядит все моложе: "Счастливые и красивые", "Хорошенькие", "Какие похожие стали", "Очень красивое фото".
Также в фан-группах Примадонны появился снимок, где супруги появляются в кадре уже со своими детьми - Лизой и Гарри.
Воскресный завтрак в замке «La Pierre Blanche» в прекрасной компании Аллы Пугачевой @alla_orfey, Максима Галкина @maxgalkinru и их прекрасных детишек - Гарри и Лизы. Моя коллекция пополнилась дюжиной концертных платьев из гардероба Примадонны! #александрвасильев #историкмоды #модныйприговор #первыйканал #alexandrevassiliev #fashionhistorian #fashionverdict
Ранее Алла Пугачева без макияжа появилась в странном головном уборе в церкви. На снимках певица выглядит уставшей, видимо, потому что появилась без макияжа.