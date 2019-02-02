Первый приход бывшей УПЦ МП в Харьковской области перешел в ПЦУ

Дмитриевская религиозная община первая в Богодуховском районе Харьковской области сделала переход в поместную Православную Церковь Украины.

В Харьковской области первая религиозная община бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата перешла в Православную церковь Украины.

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Об этом 1 февраля сообщил председатель Богодуховской районной государственной администрации Владимир Шаров на странице в Facebook.

"По инициативе верующих религиозная община Дмитровского сельского совета первой в районе приняла решение о переходе из Украинской Православной Церкви Московского Патриархата к поместной Православной церкви Украины", – написал он в Facebook.

Шаров также пообещал, что каждая община Богодуховщины, которая решит перейти к Поместной церкви, будет защищена.

Депутат депутат Харьковского облсовета Ольга Львова, которая также присутствовала на первом богослужении вновь созданного прихода, отметила, что Дмитриевская религиозная община первая в Богодуховском районе по Благословению Епископа Митрофана сделала переход в поместную Православную Церковь.

По ее словам, богослужение провели священники ПЦУ отец Василий и отец Андрей.

Как сообщал УНИАН 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.

Интронизация митрополита Киевского и всей Украины Епифания состоится в 9.00 в воскресенье, 3 февраля 2019 года, во время божественной литургии в Соборе Святой Софии Киевской.