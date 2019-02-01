Геращенко назвала ошибочным решение об увольнении Аласании

Ирина Геращенко считает "огромной ошибкой" вмешательство в дела "Общественного" в год выборов.

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко выступила на защиту отстраненного от работы Зураба Аласании.

О она написала в своем Facebook.

"Я не очень смотрела "Общественное" в эти годы, разве что мониторинг. Что-то вызвало непонимание, как нетрансляция того же крестного хода. Но не считаю это и подобное основанием для отстранения Зураба. И огромная ошибка - вообще трогать "Общественное" в год выборов. Во время президентской и парламентской кампаний. И еще с такими формулировками, которые выложили сейчас в пространство", - написала она.

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Геращенко подчеркнула, что считает ошибочным такое решение.

"Мы долго шли к созданию "Общественного" законодательно. Очевидно, что реальное преобразование УТ на "Общественное" за контентом и за контекстом - тоже требует времени. И здесь стоит всем пройти этот путь без ошибок. Это моя публичная позиция",- добавила она.

Как сообщал УНИАН, Наблюдательный совет «Общественного» 31 января большинством голосов проголосовал за досрочное расторжение контракта с председателем правления ПАО НОТУ Зурабом Аласанией.