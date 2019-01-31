Аласанию досрочно уволили с поста главы общественного вещания

Аласания вступил в должность 15 мая 2017 года, контракт был рассчитан на 4 года.

Наблюдательный совет Национальной общественной телекомпании Украины досрочно разорвал контракт с председателем правления телекомпании Зурабом Аласанией.

Об этом сообщила в социальной сети Facebook член набсовета Светлана Остапа.

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"Только что Наблюдательный совет Общественного большинством голосов проголосовал за досрочное расторжение контракта с председателем правления НОТУ Зурабом Аласанией. 9 за, 3 против", - говорится в сообщении.

О мотивах такого решения Остапа не сообщила.

Напомним, 4 мая 2017 года набсовет НОТУ подписал контракт с Аласанией. Он вступил в должность 15 мая 2017 года, контракт был рассчитан на 4 года. Он был подписан по итогам проведенного набсоветом конкурса.

10 апреля 2017 года Набсовет НОТУ выбрал главой правления Аласанию.