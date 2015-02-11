В Украине новые "Ланосы" теперь стоят до четверти миллиона гривен

Согласно прайсу на сайте УкрЗАЗ, таков прайс на автомобили 2014 года выпуска. Об этом сообщает first-gear.in.ua.

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Сообщается, что цены на VIP автомобили в связи с новым курсом перевалили далеко за миллион. Например Ниссан Патрол, который еще на прошлой неделе стоил полтора миллиона, сегодня стартует с отметки в 2,2 млн. гривен.

"Народный" автомобиль Шкода Октавия стоит не много не мало в пределах 600 тысяч гривен.

За Рено Логан теперь нужно заплатить около 300 тысяч гривен.