В Украине новые "Ланосы" теперь стоят до четверти миллиона гривен
13:58, 11 февраля 2015Общество
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Один из самых популярных автомобилей в Украине "Ланос" отныне потянет в среднем на 240 тысяч гривен.
В Украине начали продавать Ланосы за четверть миллиона / first-gear.in.ua
Согласно прайсу на сайте УкрЗАЗ, таков прайс на автомобили 2014 года выпуска. Об этом сообщает first-gear.in.ua.
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Сообщается, что цены на VIP автомобили в связи с новым курсом перевалили далеко за миллион. Например Ниссан Патрол, который еще на прошлой неделе стоил полтора миллиона, сегодня стартует с отметки в 2,2 млн. гривен.
"Народный" автомобиль Шкода Октавия стоит не много не мало в пределах 600 тысяч гривен.
За Рено Логан теперь нужно заплатить около 300 тысяч гривен.
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